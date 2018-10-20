Ресницы для наращивания на ленте: основные преимущества

Наращивание ресниц на ленте - это довольно популярная услуга, которую предпочитаю миллионы модниц по всему миру, так как результат долговечный и ресницы выглядят натурально.

Наращивание ресниц – услуга, которая с каждым днем пользуется все большей популярностью среди женщин разного возраста. Причем в последнее время модницы отдают предпочтение мастерам, способным нарастить реснички так, чтобы результат был максимально натуральным и долговечным. Залогом подобного эффекта служат не только опыт и талант лешмейкера. Важную роль играют и материалы.

Ресницы на лентах: особенности и преимущества

Начинающие мастера часто недоумевают: зачем приобретать реснички на лентах от известных брендов, если можно воспользоваться более дешевым расходным материалом. Однако уже на первых порах приходит осознание того факта, что качественный продукт обеспечивает не только долговечность результата, но и привлекательный внешний вид. Стоит один раз купить ресницы для наращивания от известного производителя: beautyboss.com.ua/i-beauty, как уже невозможно от них отказаться.

Почему опытные лешмейкеры предпочитают реснички на лентах? В первую очередь такая упаковка удобна для самого мастера:

Реснички прикреплены на палетке в соответствии с размером. Не нужно тратить время на сортировку или поиск ворсинок нужной длины.

Можно за один раз взять как один волосок, так и несколько, если это необходимо.

Хранить ресницы на лентах очень удобно. Материал не деформируется, остается в идеальном виде долгое время.

Благодаря удобству лент мастер может гораздо быстрее наращивать ресницы. При этом оперативность не влияет на конечный результат.

Известные бренды: главные плюсы

Чтобы наращенные реснички держались как можно дольше и выглядели естественно, стоит отдавать предпочтение расходным материалам от популярных торговых марок. Такие производители гарантируют, что ворсинки будут:

выглядеть, как настоящие;

иметь насыщенный цвет;

гипоаллергенными.

Авторитетные производители стремятся поддерживать свою репутацию. Поэтому их товары обязаны всегда соответствовать высокому качеству. Кроме того, топовые бренды тщательно следят за последними инновациями в сфере, добавляя в ассортимент материалы, которые обладают улучшенными свойствами. И это касается не только ресничек. Не стоит забывать и о профессиональном клее. В идеале он должен быть той же торговой марки, что и ленты с ресницами. Тогда результат не только превзойдет ожидания, но и будет долго радовать клиентку естественным и красивым видом.