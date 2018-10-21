Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

Зимнее лето

В конце этого года в Южно-Сахалинске будет сдан в эксплуатацию крупнейший на Дальнем Востоке водно-оздоровительный комплекс «Аква Сити».

Новость для островного региона, безусловно, замечательная. Два спортивных бассейна и шесть бассейнов водно-оздоровительной зоны позволят ежегодно принимать более 500 тысяч человек — а это, между прочим, больше, чем все население Сахалинской области.

Впрочем, основными посетителями комплекса, конечно, станут жители южно-сахалинской агломерации, куда помимо Южно-Сахалинска входят еще несколько городских округов, в которых в общей сложности сконцентрировано две трети населения островов. И водно-оздоровительный комплекс «Аква Сити», без всякого сомнения, будет пользоваться у них огромной популярностью.

Несмотря на то что юг Сахалина находится на широте Сочи, климат здесь не черноморский, а гораздо более суровый, определяемый холодным Охотским морем. И купальный сезон длится от силы полтора–два месяца. Некоторое количество небольших круглогодичных бассейнов просто не вмещают всех желающих поплавать или просто поплескаться в воде. И вот вскоре все изменится коренным образом.

Особая радость будет у детей. Уже определено, что «Аква Сити» станет стартовой площадкой для запуска нового регионального оздоровительного проекта по обучению сахалинских школьников плаванию. Сюда будут приезжать целыми классами из Южно-Сахалинска и близлежащих районов. Занятия будут бесплатными (то есть гарантированно оплачиваемыми из бюджета области).

Ну и, конечно, ребятня будет рваться в первый на острове всесезонный аквапарк. Родителям, наверное, придется непросто, но стоит отметить, что Сахалинская область — один из наиболее динамично развивающихся регионов страны. По размеру заработной платы, уровням среднедушевых доходов и бюджетной обеспеченности он входит в топ-10 по России. Так что деньги на детей тут найдутся.

Еще один бонус — в шести километрах находятся входные группы лучшего на Дальнем Востоке горнолыжного курорта «Горный воздух» — основы одноименной территории опережающего социально-экономического развития. Здесь уже построены десятки километров трасс, современные подъемники, активно строится гостиничная инфраструктура. В прошлый сезон на трассах побывало более 114 тысяч уникальных клиентов. И число туристов с каждым годом значительно прирастает.

Теперь у них появляется возможность за полчаса попасть с заснеженных склонов на теплый пляж «Аква Сити».

Управление водой

Своеобразным центром комплекса станет «Олимпийский бассейн» — 50х25 метров с 10 дорожками. Он будет сертифицирован для проведения соревнований самого высокого уровня, вплоть до чемпионата мира по плаванию. В этой связи бассейн оснащается специальным оборудованием, зрительскими трибунами на 500 мест и пресс-центром.

Понятно, что крупные соревнования проводятся не каждый день, поэтому проектом предусмотрена специальная передвижная перегородка, которая при необходимости разделит большой бассейн на два 25-метровых. Еще один 25-метровый бассейн будет стационарным.

В водно-оздоровительной зоне — первом на Сахалине аквапарке — будут водный «городок» для детей до 5 лет с набором детских горок, водный комплекс для детей 5–12 лет с набором горок побольше и многое-многое другое, как для детей, так и для взрослых, включая и уже упомянутый «зимний пляж». Это будет песчаная зона (особый песок специально привезен с Урала) с подогревом, что позволит отдыхающим почувствовать себя на теплом пляже, даже когда за окнами метель, поиграть в пляжный волейбол и т. д.

Конечно же, предусмотрены места для кафе и баров, рассчитанных на посетителей разных возрастов и вкусов. Будут созданы условия для проведения различных развлекательных мероприятий, таких как дискотеки в водной зоне, семейные и корпоративные праздники, дни рождения и юбилеи.

Естественно, безопасность посетителей обеспечена с учетом всех последних норм и правил. В системах водоочистки и водоподготовки бассейнов использованы только самые современные технологии и лучшее европейское оборудование. Водоснабжение — автономное. Теплоснабжение тоже, от двухтопливной котельной (дизельное топливо, природный газ). Собственная резервная электростанция на случай непредвиденных ситуаций.

Понятно, что такой большой и технически сложный объект, представляющий из себя своеобразный мини-город, должна обслуживать компания-оператор с соответствующим опытом. А поскольку по условиям строительства, после сдачи «Аква Сити» в эксплуатацию, комплекс переходит в собственность области, то сахалинские власти начинают необходимые процедуры по отбору управляющей компании.

Частный бизнес, несомненно, проявит интерес, поскольку расходы управляющей компании будут носить операционный характер и привязаны к получаемому при эксплуатации комплекса доходу. А то, что доходы будут — совершенно очевидно.

Как сообщили в министерстве экономического развития Сахалинской области, компании уже сейчас могут обращаться за дополнительной информацией. Все контакты имеются на сайте.