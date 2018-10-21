«Эксперт-400»: порог входа превысил полмиллиарда долларов

За последние десять лет совокупная выручка крупнейших 400 компаний России в постоянных ценах увеличилась на одну треть, говорится в выводах к очередному рейтингу крупнейших компаний России «Эксперт 400». Рейтинг будет опубликован в журнале «Эксперт» в понедельник, 22 октября.

Рейтинг составлен Аналитическим центром «Эксперт»на основании отчетности российских компаний за 2017 год. Совокупная выручка вошедших в него компаний рейтинг составила 72,3 трлн рублей. По итогам 2017 года она выросла по сравнению с 2016-м на 5% в постоянных ценах и на 10,5% в текущих ценах. «Порог входа в когорту крупнейших по итогам прошлого года вырос сразу на 22,8% и достиг 30,3 млрд рублей (520 млн долларов)», — говорится в статье, написанной специалистами АЦ «Эксперт».

При этом компании рейтинга показали за 2017 год 6,3 трлн рублей прибыли, слегка нарастив ее, и понесли 1,15 трлн рублей убытка. Число убыточных компаний снижается: с 86 в 2015 году до 53 компаний в 2017 году.

В региональном разрезе ярким и неизменным лидером рейтинга является Москва, «делегировавшая» в «Эксперт 400» 233 компании и давшая в общую копилку 71,9% доходов его участников — 52 трлн рублей. Во втором по представленности регионе, Санкт-Петербурге зарегистрированы 34 компании. Их суммарный оборот отличается на порядок— 3,2 трлн рублей. На третьем месте находится Московская область, где находятся 18 компаний рейтинга, чья совокупная выручка за 2017 год составила 2,5 трлн рублей.

В рейтинге отраслей на первом месте идет нефтегазовая промышленности всего с 9-ю компаниями. На втором месте розничная торговля и только на третьем —банки, далее идут машиностроители, на пятом месте —транспорт и логистика.