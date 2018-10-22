Эксперты назвали восемь факторов, влияющих на будущее мировой экономики

Эксперты известной канадской новостной компании Visual Capitalist назвали восемь основных факторов, которые, по их мнению, уже сейчас оказывают влияние на формирования мировой экономики.

На первое место они поставили такой фактор, как вмешательство в нашу жизнь технологий. Как подчёркивают эксперты, технологии повышают возможности связи, способствуют развитию искусственного интеллекта, и создают мировые платформы, с которыми практически невозможно конкурировать, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Второе место эксперты Visual Capitalist отдали, такому фактору, как эволюция денег. При этом они пояснили, что вне зависимости от того, что теперь называется деньгами, люди берут в долг огромные суммы. В сегодняшнем мире гигантские объёмы долга – это лишь одна из аномалий, помимо которых существует масса других, которые активно влияют на экономику будущего уже сейчас.

На третьем месте, по мнению экспертов, состояние богатства. Они подчёркивают, что это не только состояние миллиардеров и огромных компаний. При этом богатство меняется самыми разными способами, также оказывая влияние на развитие экономики.

Кроме того, в ТОП-8 факторов, влияющих на будущее мировой экономики вошли: восточные экономики, ускорение технологического прогресса, «зелёная» революция, изменение в географии населения и торговый парадокс.