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Москва, 22.10.2018

Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз
DPA/TASS

Аналитики банка HSBC опубликовали новый прогноз по курсу доллара, который расходится с широким консесусом о том, что американская валюта перейдет к снижению в следующем году.

По мнению валютных стратегов банка, в основе бычьего прогноза по доллару лежат пять мифов, которые они последовательно опровергают в своей аналитической записке.

Ожидаемое снижение темпов повышения ставки ФРС в 2019 году может оказаться недостаточным для перехода курса доллара к падению, так как сама по себе ставка на продолжительный период времени окажется выше ставок крупнейших центробанков, утверждают аналитики.

Так же следует рассматривать и эффекты от замедления экономики США. Важно оценивать не абсолютные цифры, а относительные - в сравнении с экономикой Европы. И здесь преимущество американской экономики будет сохраняться.

Структурные проблемы экономики США таже не стоит переоценивать, как и не следует  соглашаться с мнением о "неодооценности" валют развивающихся рынков, слабость которых связана с объективными рисками.

Учитывая эти обстоятельства доллар еще не выглядит дорогим и укрепится к концу 2019 года до 1,10 доллара за евро, прогнозируют в HSBC. Прогноз банка по другим валютным парам на конец следующего года - GBP/USD - 1,30, USD/JPY - 108.

Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к евро и колеблется к доллару недалеко от уровней предыдущего закрытия, меняя направление динамики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника торговался около уровня в 65,49 рубля, курс евро рос на 11 копеек — до 75,53 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,58% — до 80,24 доллара за баррель.

Курс доллара на старте торгов рос на 3 копейки, евро — на 21 копейку. 


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