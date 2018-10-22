Источник рассказал, как погиб Хашукджи

Журналиста Джамаля Хашукджи, который погиб в ходе посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, был задушен случайно в приступе паники, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в саудовском правительстве.

Как сообщает СМИ, убийство Хашукджи не планировалось, журналиста хотели уговорить вернуться на родину для чего саудиты отправили в Турцию 15 человек.

Как рассказал источник, в ходе встречи журналисту стали угрожать, что его накачают наркотиками и вывезут на родину. Хашукджи оказал сопротивление и стал звать на помощь. Агенты «запаниковали, попытались зажать ему рот, но переусердствовали», сообщает агентство.

Чтобы скрыть ошибку, убийцы завернули тело в ковер, вывезли в консульском автомобиле из дипмиссии и передали «местному соратнику», жителю Стамбула.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.