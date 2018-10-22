Китайская экономика показала худшие за десятилетие темпы роста

После начала 2009 года, т.е. с момента финансового кризиса, почти десять лет назад, китайская экономика никогда не развивалась так медленно, как сейчас. По итогам третьего квартала, зафиксированы темпы роста на уровне 6,5%, что ниже прогнозов специалистов.

Как свидетельствуют данные Управления статистики КНР, промышленное производство и потребление в июле – сентябре снизились, а вот экспорт несмотря на торговую войну с США не только сумел сохранить позиции, но и неожиданно немного нарастил темпы роста.

Руководство главного банка Китая People’s Bank of China обратилось к инвесторам с призывом сохранять спокойствие. Ничего страшного, считают китайские финансисты, не произошло. Замедление темпов роста экономики в PBC объясняют рядом причин, включая и торговую войну с США, но китайская экономика, утверждает директор центробанка Поднебесной И Ган, крепко стоит на ногах, а финансовая система сохраняет стабильность. Так что тревожиться не о чем.

Однако инвесторы главному китайскому банкиру, похоже, не поверили. Shanghai Composite Index стал худшим из мировых индексов –в этом году он уже потерял 25%. К примеру, после объявления о замедлении темпов роста китайской экономики в третьем квартале до 6,5% он понизился на 1,1%. Так что восстановление доверия рынков будет одной из труднейших задач руководства КНР.

О стабильности говорил и главный экономист Председателя Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в интервью агентству Xinhua.

Лю остановился на отношениях с США и тоже попытался разогнать тучи: «Честно говоря, эффект от введения тарифов скорее психологический, чем экономический. Вашингтон и Пекин поддерживают контакты».

Возможно, в отношениях между двумя крупнейшими экономиками планеты и произойдут хоть какие-то изменения в лучшую сторону, но произойдет это не раньше конца ноября, когда в кулуарах саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе, могут встретиться лидеры Америки и Китая. Оптимисты считают, то и Трамп, и Си хотят переформатировать отношения и установить мир. Впрочем, предугадать поведение Дональда Трампа очень нелегко.

Конечно, поводы для беспокойств по поводу темпов развития китайской экономики имеются. Во втором квартале темпы роста китайской экономики были 6,8%. Экономисты считают, что частично в замедлении темпов роста виновата начатая Си два года назад борьба с ростом долга и финансовыми рисками. Эти действия ограничили кредитование на региональном уровне как властями провинций, так и промышленными предприятиями и компаниями, что привело к резкому сокращению финансирования строительства новых дорог и заводов. Пекин в последние месяцы начал ослаблять жесткую политику в сфере кредитования, но эти меры пока не смогли оживить экономику за счет роста инвестиций, которые были много лет главным локомотивом роста экономики.

Если замедление темпов роста продолжится, власти наверняка пойдут по испытанному пути – начнут проводить меры, направленные на ускорение развития экономики. Например, выделят банкам дополнительные средства, чтобы банки активизировали кредитование; увеличат финансирование крупных инфраструктурных проектов, снизят ставки налогов для компаний и т.д.

С одной стороны, эти проверенные меры помогут повысить темпы роста, но с другой, увеличат долг страны, который так хочет уменьшить Си и правительство.

Единственным лучиком света в мрачном третьем квартале неожиданно для многих экономистов с учетом торговых разборок с США стал экспорт. Отгрузка продукции за границу китайскими компаниями выросла на 11,7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Кварталом ранее рост быть чуть ниже – 11,5%. Впрочем, объяснение роста экспорта простое и тоже связано с торговой войной с Америкой. Китайские экспортеры в третьем квартале просто резко увеличили отгрузку продукции, опережая графики выполнения заказов потребителей, в преддверии разрастания конфликта с Вашингтоном. Т.е. этот рост экспорта как бы крадет какие-то доли процента у роста экономики в четвертом квартале, что делает дальнейшее снижение темпов роста очень вероятным.