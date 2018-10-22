Лавров прокомментировал намерение США выйти из ДРСМД

Сергей Лавров – руководитель российского внешнеполитического ведомства – прокомментировал появившуюся информацию, что США собираются выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Лаврова, в документе чётко прописана процедура на случай выхода из договора. Однако Вашингтон пока не задействовал данную процедуру, передаёт РИА Новости.

При этом глава МИД РФ отметил, что сейчас нет никакого смысла «бежать впереди поровоза», а необходимо дождаться официальных разъяснений со стороны американских коллег.

«Мы пока не видели решения президента США Дональда Трампа, слышали лишь противоречивые высказывания по этому вопросу», - резюмировал Лавров.

Ранее сообщалось, что заявление главы Белого дома о выходе США из ДРСМД вызвало панику в мире. По мнению политологов, тем самым Трамп дал старт новой гонке вооружений.