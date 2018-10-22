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Москва, 22.10.2018

Москва рассказала о своих действиях в случае нападения третьих стран на Белоруссию

«Expert Online» 2018

Россия будет рассматривать нападение на Белоруссию, как агрессию в отношении себя. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» российский посол в Белоруссии Михаил Бабич.

«Нападение на Беларусь, любое, будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями»,— сказал Бабич, заверив, что Белоруссия «абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна».

Дипломат также назвал «тревожным фактором», которым нельзя пренебрегать, строительство военной базы США, -  «форта Трампа» в регионе.

 «У нас с белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание. У нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара»,—сказал российский дипломат.

Напомним, о выделении Польшей $2 млрд на создание военной базы США на территории страны стало известно в мае текущего года. Варшава объяснила необходимость постоянного присутствия в стране американских военных необходимостью сдерживать «растущую угрозу со стороны России».

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