Названы регионы России, где ожидается наибольший рост зарплат в 2019 году

Как сообщает проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, в России в ближайшие два года продолжат расти зарплаты.

Средний рост зарплат составит «4—6%, а по оптимистическому прогнозу — на 9%», а инфляция будет под контролем и не превысит 4%, считает Зубец.

Рейтинг регионов по ожидаемому росту зарплат возглавляют Севастополь и Крым. Также рост ожидает Дагестан, Приморский край, Чеченская Республика, Самарская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Саха (Якутия), сообщает «Российская газета».

Как сообщил эксперт изданию, рост зарплат, в первую очередь, связан с активностью предпринимателей, поддержкой из центра и развитием туризма.

Зубец также отметил, что давление экономических санкций в отношении России, конечно же, может сказываться на ослаблении рубля, но не сильно.