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Москва, 22.10.2018

Эксперт рассказал, что подготовили ценам на нефть США, Саудовская Аравия и Россия

«Expert Online» 2018
  • Эксперт рассказал, что подготовили ценам на нефть США, Саудовская Аравия и Россия
Из открытых источников

Мировой рынок нефти пребывает в неопределенности из-за предстоящих санкций против Ирана, которые должны вступить в силу в ноябре текущего года. К настоящему моменту инвесторы реагируют на наращивание Россией объемов добычи сырья, увеличение экспорта со стороны Саудовской Аравии, а также распродажу США своих стратегических резервов. Отмечается, что уравновесить эти факторы могут как ни странно санкции против Тегерана.

Как сообщает «Российская газета», стоимость барреля Brent, которая влияет на стоимость российского Urals, опустилась ниже $79. Уточняется, что позиции сырья подорвал «недавний шторм на американском фондовом рынке, который зацепил почти все мировые торговые площадки».

Также в пользу снижения цен на нефть в ближайшее время может говорить рост добычи в США, который за неделю вырос на 6,25 миллиона баррелей, что сравнимо с 6% мирового спроса.

Пользуясь ситуацией Саудовская Аравия наращивает экспорт сырья. Как свидетельствуют последние данные JODI рост поставок составляет 1,5%  или 7,21 миллион баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, в первые две недели октября увеличила добычу примерно на десять тысяч баррелей в сутки, сообщал министр энергетики Александр Новак, то есть до 11,36 миллиона баррелей.

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