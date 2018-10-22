Премьер-министр Италии выступил за возвращение России в G8

Джузеппе Конте – глава итальянского правительства – заявил о том, что Россию необходимо вернуть в состав G8 («Большой восьмёрки»).

По его словам, наша страна играет важную роль в решении всех международных кризисов, передаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

Поэтому, как считает премьер-министр Италии, с Россией необходимо поддерживать диалог.

«Считаю, что нам нужно двигаться в сторону восстановления формата G8, чтобы за столом переговоров был также Путин», – резюмировал Конте.

Напомним, наша страна стала частью «Большой восьмёрки» в 1998 году, а в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ саммит G8 в Сочи уже не состоялся. С тех пор члены клуба (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) собираются в формате G7.