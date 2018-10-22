Путин ввёл экономические санкции против Украины

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение определённых экономических мер в связи с недружественными действиями Украины.

Согласно указу, соответствующие меры вводятся на основе федеральных законов «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», «О специальных экономических мерах» и «О безопасности», передаёт официальный сайт Кремля.

При этом в указе не называются какие именно санкции будут введены. Известно лишь, что они будут разработаны Кабмином. Кроме того своим указом президент поручил составить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться российские ограничительные меры.

Также сообщается, что наша страна отменит антиукраинские санкции, если «незалежная» прекратит действие своих санкций в отношении граждан РФ и российских компаний.

Указ вступил в силу со дня подписания - 22 октября 2018 года.