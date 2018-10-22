«Рейтинг 400» журнала «Эксперт» за 2018 год опровергает расхожие мнения об экономике России

Вопреки расхожим представлениям, доля частных компаний в совокупной выручке российских компаний растет, а доля государственных — сокращается. Этот вывод делает журнал «Эксперт» на основе публикуемого им в понедельник рейтинга крупнейших компаний России за 2018 год «Эксперт-400».

Признаки огосударствления экономики России обычно усматривают, исходя из наблюдений за процессами именно в крупном бизнесе. Так вот, среди компаний, вошедших в 2018 году в число крупнейших четырехсот российских фирм, у частных компаний выручка за последние четыре года выросла — до 47%, а у государственных сократилась — до 39%. В топ-10 компаний рейтинга входят как полностью или частично государственные, так и частные компании. Верхушка ретинга является многоотраслевой, несмотря на очевидное преобладание в ней нефтегазового сектора.

При этом, опровергается также и тезис о сравнительно меньшей эффективности госкомпаний по сравнению с «частниками»: маржинальность в госсекторе оказалась выше, чем у частников. Доля госкомпаний в суммарной чистой прибыли участников рейтинга более половины — 54%. Их средняя рентабельность равняется 10,1%, в то время как для частного бизнеса тот же показатель равен 4,2%.

Согласно еще одному привычному мнению, в последние годы из-за политики санкций и общего негативного фона в международных делах иностранный бизнес сокращает свое присутствие в России. но, как пишет издание, «кусок пирога» у организаций с иностранным капиталом в 2014–2017 годах оставался практически неизменным — 14–15%, несмотря на ухудшение внешнеполитической обстановки, изменений здесь не произошло.

Рейтинг четырехсот крупнейших компаний России, ежегодно на протяжении многих лет публикуемый журналом «Эксперт», подготовлен АЦ «Эксперт» на основе отчетности российского бизнеса за 2017 год.

Состав рейтинга и его подробный анализ читайте в журнале «Эксперт».