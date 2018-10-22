Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 22.10.2018

В России может произойти остановка работ авиакомпаний

«Expert Online» 2018

Реализация планов Минтранса о переносе серверов для продажи билетов и регистрации на рейс в Россию из-за дороговизны и длительности процесса способна привести к прекращению работы российских авиакомпаний, сообщают «Ведомости».

Ранее Минтранс представил постановление, которое обязывает перенос бронирования, продажи билетов и регистрации на внутренние Российские рейсы через серверы, находящиеся на территории России. Правила должны начать действовать 1 января 2020 года. Провайдером системы бронирования должен выступать российское юридическое лицо.

О последствиях перехода на новую систему представители отрасли предупреждали еще в июле. Так гендиректор авиакомпании «Сибирь» Владимир Тасун в июле текущего года отправил в Минтранс письмо с оценкой последствий нового документа. Так переход на российские сервисы займет, по оценкам топ-менеджера, от двух до четырех лет и обойдется в огромную сумму денег.

При этом местные провайдеры не соответствуют требованиям, которые предъявляют авиакомпании, отмечает он. Кроме того, «Аэрофлот» и S7 являются участниками глобальных авиационных альянсов, а российские системы пока не способны обеспечить работу в них, добавилТасун.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года
      JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года
    2. Курс доллара начнет падать только по одной причине
      Курс доллара начнет падать только по одной причине
    3. Доллар — все
      Банк России отказывается от вложений в U.S. Treasury из-за антироссийских санкций. Впервые свое отношение к такому виду резервов, как американские бонды, высказал Владимир Путин