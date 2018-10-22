В России может произойти остановка работ авиакомпаний

Реализация планов Минтранса о переносе серверов для продажи билетов и регистрации на рейс в Россию из-за дороговизны и длительности процесса способна привести к прекращению работы российских авиакомпаний, сообщают «Ведомости».

Ранее Минтранс представил постановление, которое обязывает перенос бронирования, продажи билетов и регистрации на внутренние Российские рейсы через серверы, находящиеся на территории России. Правила должны начать действовать 1 января 2020 года. Провайдером системы бронирования должен выступать российское юридическое лицо.

О последствиях перехода на новую систему представители отрасли предупреждали еще в июле. Так гендиректор авиакомпании «Сибирь» Владимир Тасун в июле текущего года отправил в Минтранс письмо с оценкой последствий нового документа. Так переход на российские сервисы займет, по оценкам топ-менеджера, от двух до четырех лет и обойдется в огромную сумму денег.

При этом местные провайдеры не соответствуют требованиям, которые предъявляют авиакомпании, отмечает он. Кроме того, «Аэрофлот» и S7 являются участниками глобальных авиационных альянсов, а российские системы пока не способны обеспечить работу в них, добавилТасун.