Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам

В Сбербанке – крупнейшем банке России – официально объявили о повышении ставки по ипотеке.

Согласно информации, опубликованной на сайте Сбербанка, ставки по ипотечным кредитам выросли на 0,2 процентных пункта и составляют теперь 0,6 процентных пункта.

Таким образом, строящееся жильё сейчас можно приобрести в кредит под 9,5% годовых. Новые квартиры уже в готовом жилье можно приобрести в ипотеку под 9,7%-10,1%.

Наша справка

Ипотечное кредитование (ипотека) — долгосрочный кредит, предоставляемый банками юридическому или физическому лицу под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, помещений, сооружений.

Самый распространённый вариант использования ипотеки в нашей стране — это покупка физическим лицом квартиры в кредит. При ипотеке недвижимости органы, регистрирующие сделки, делают соответствующие записи о том, что имущество обременено залогом.

В РФ на ипотечном рынке работает около 100 банков. Согласно рейтингу «Русипотеки» Сбербанк занимает первое место в России по выдаче ипотечных кредитов.