СМИ: «российское дело» возобновят, если демократы выиграют выборы в Конгресс США

Если представители Демократической партии получат большинство в палате представителей после промежуточных выборов, то Конгресс США возобновит дело о предполагаемом вмешательстве нашей страны в американские выборы-2016.

Адам Шифф – глава демократов в комитете по разведке палаты представителей – уже заявил, что его партия будет «безжалостна» к этом ключевому, по его мнению, вопросу, пишет Associated Press.

Журналисты агентства напомнили, что комитет по разведке, который сейчас возглавляют республиканцы – единственная структура в палате представителей, которая занималась расследование «российского вмешательства».

В настоящее время это расследование завершено, так как в комитете просто не нашли никаких доказательств вмешательства Кремля в выборы президента США.

Однако демократы считают, что республиканцы не изучили ключевые факты и показания важных свидетелей. Поэтому Шифф пообещал возобновить «российское дело», если комитет по разведке возглавят представители Демократической партии.

По его словам, в случае возобновления расследования, ключевым вопросом станет возможное использование в ходе предвыборной компании кандидата-республиканца «отмытых денег», которые якобы шли из РФ через одну из бизнес структур Дональда Трампа.