Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 22.10.2018

СМИ: «российское дело» возобновят, если демократы выиграют выборы в Конгресс США

«Expert Online» 2018

Если представители Демократической партии получат большинство в палате представителей после промежуточных выборов, то Конгресс США возобновит дело о предполагаемом вмешательстве нашей страны в американские выборы-2016.

Адам Шифф – глава демократов в комитете по разведке палаты представителей – уже заявил, что его партия будет «безжалостна» к этом ключевому, по его мнению, вопросу, пишет Associated Press.

Журналисты агентства напомнили, что комитет по разведке, который сейчас возглавляют республиканцы – единственная структура в палате представителей, которая занималась расследование «российского вмешательства».

В настоящее время это расследование завершено, так как в комитете просто не нашли никаких доказательств вмешательства Кремля в выборы президента США.

Однако демократы считают, что республиканцы не изучили ключевые факты и показания важных свидетелей. Поэтому Шифф пообещал возобновить «российское дело», если комитет по разведке возглавят представители Демократической партии.

По его словам, в случае возобновления расследования, ключевым вопросом станет возможное использование в ходе предвыборной компании кандидата-республиканца «отмытых денег», которые якобы шли из РФ через одну из бизнес структур Дональда Трампа.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года
      JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года
    2. Курс доллара начнет падать только по одной причине
      Курс доллара начнет падать только по одной причине
    3. Доллар — все
      Банк России отказывается от вложений в U.S. Treasury из-за антироссийских санкций. Впервые свое отношение к такому виду резервов, как американские бонды, высказал Владимир Путин