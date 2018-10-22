Toyota поддержала новый авторский проект - фильм «Северяне»

В Москве состоялась премьера цикла киноэссе Ильи Поволоцкого «Северяне». Документальный проект, созданный при поддержке Toyota, рассказывает о сильных духом людях Севера, которые рискуют и по-настоящему проверяют себя на прочность каждый день в условиях сурового климата Кольского полуострова.

Каждый из героев не представляет своей повседневной жизни без надежного друга и товарища — именно поэтому каждый из них владеет Toyota Land Cruiser: хотя автомобили принадлежат к разным поколениям и даже разным десятилетиям, они одинаково успешно справляются со всеми сложностями, которые перед ними ставит природа Севера.

Россия – это территория Land Cruiser. Именно в нашей стране с ее огромными расстояниями, суровыми погодными условиями и бездорожьем остро понимаешь, что от возможностей автомобиля, от его надежности и способности довезти куда угодно зависит очень многое, а имя Land Cruiser давно стало синонимом надежности, проходимости и долговечности. На сегодняшний день внедорожниками Land Cruiser владеют 330 000 россиян, ежегодно по всей стране продается более 25 000 Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 (не включая продажи автомобилей с пробегом).

«Для нас, как для бренда, важно не только предлагать лучшие автомобили, но и постоянно вдохновлять наших клиентов. Мы поддерживаем множество проектов, в которых люди и автомобили бросают вызов невозможному. Но в нашей большой стране множество людей не стремятся быть героями, не ищут рекордов, однако, их ежедневная рутина – уже подвиг. Именно о таких «настоящих людях», владельцах Toyota Land Cruiser, был создан этот проект». Toyota Land Cruiser давно стал выбором по умолчанию для путешественников, любителей ралли и дальних экспедиций. Однако в нашей стране есть множество тех, кто не стремится быть героем, не ищет рекордных достижений, но чья ежедневная рутина – уже подвиг.

В суровых северных широтах, в условиях полярной ночи они буднично делают свою работу, несут свою вахту. Эти простые люди привыкли полагаться только на себя, но всегда готовы помогать даже незнакомцам. Именно о них и для них был создан цикл киноэссе. Действие каждой из трех частей разворачивается на Кольском полуострове в течение одних суток.

В киноэссе рассказывается о буднях трех формально не связанных между собой людей: Володя — простой парень из Вологодской деревни, нашедший любовь здесь, на севере, и оставшийся работать вальщиком леса; Василий – капитан буксира Мурманского торгового порта: без него не смогут работать ни танкеры, ни атомные ледоколы, ни самые современные сухогрузы и баржи; Игорь — потомственный летчик, обслуживающий рейсы социальной авиации на Терском берегу. Каждый из них живет своей жизнью и посвящает себя своему делу, но объединяет их одно — они работают на территории, где от горизонта до горизонта нет ни души.

В этих условиях от возможностей автомобиля, от его надежности и способности довезти куда угодно зависит очень многое. «Путешествуя по Карелии и Кольскому полуострову в поисках натуры для съемок, я с удивлением обнаруживал совершенно разных людей с невероятно похожими историями: «Приехал на заработки. Думал ненадолго, но как-то затянуло, остался, женился, не хочу уезжать... Север манит. Здесь все по-другому». Меня заинтересовал этот феномен. Чем больше я общался с этими людьми, тем больше проникался их каким-то особенным восприятием действительности, особенным ритмом жизни и отношением к себе и окружающим», — отметил Илья Поволоцкий.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Кракове, где «Северяне» вошли в основную конкурсную программу. Также фильм был представлен на фестивалях Short to the Point и Indie Film в Румынии и США, где выиграл награды в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Российская премьера «Северян» состоялась в рамках национальной конкурсной программы Международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Фильм получил специальный приз за лучшую документальную работу о человеке труда.