В Кремле объяснили утверждение о причастности Киева к убийству Захарченко

Выводы о причастности Киева к убийству главы ДНР Александра Захарченко, сделаны на основе информации, которая собирается на месте этого преступления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что в данный момент работы по выявлению истинных заказчиков убийства продолжаются.

Выводы сделаны на «на основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса». Песков рассказал журналистам, что следствием занимаются органы внутренних дел ДНР.

Напомним, глава непризнанной Донецкой народной республики был убит 31 августа текущего года. Неизвестными преступниками была заложена бомба в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также от взрыва погиб телохранитель Захарченко, получил ранения министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев и еще 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.