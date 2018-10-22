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Москва, 22.10.2018

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – рассказал журналистам, что продолжается подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Однако, как подчеркнул представитель Кремля, никаких определённостей по датам визита он пока озвучить не может, передаёт РИА Новости.

«Как только по дипломатическим каналам всё будет согласованно, мы проинформируем об этом всех представителей СМИ», – резюмировал Песков.

Напомним, ранее в посольстве Саудовской Аравии сообщали, что в королевстве ожидают, что президент РФ Путин примет приглашение короля Сальмана посетить страну.

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