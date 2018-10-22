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Москва, 22.10.2018

Заявление Трампа о выходе из ДРСМД вызвало панику в мире

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп заявил недавно о намерении выйти из договора с Россией о РСМД, подписанного 31 год назад.

«Мы планируем отменить соглашение, и мы планируем выйти из него. Нам необходимо развивать эти вооружения», — сказал Трамп журналистам. Ранее Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.

Как считают эксперты РЕН ТВ, Трамп подобным заявлением поставил мир под угрозу «нового Карибского кризиса, дал старт гонке вооружений». Россия пообещала дать зеркальный ответ, из-за чего в Европе возникла «откровенная паника — там очень испугались разрыва документа», передает СМИ. Одуматься президента Трампа призывают даже американские конгрессмены.

Уточняется, что о расторжении договора будет объявлено в ближайшее время. А Трамп пока недоумевает, почему данный шаг не сделал его предшественник Барак Обама.

«Россия нарушила соглашение. Мы не позволим им нарушать ядерное соглашение. Мы сами его выполняли, но Россия, к сожалению, этого не делает, поэтому мы собираемся расторгнуть соглашение», — заявил Трамп.

Телеканал при этом напоминает, что совсем недавно Конгресс выделил 60 миллионов долларов на разработку новой системы ракет среднего радиуса действия.

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