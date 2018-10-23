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Москва, 23.10.2018

Курс доллара может взлететь на фоне кризиса ликвидности

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара может взлететь на фоне кризиса ликвидности
DPA/TASS

На мировых финансовых рынках нарастает кризис ликвидности. Во вторник, вслед за ЕЦБ и ФРС, приступил к небольшому сокращению ликвидности третий крупнейший в мире регулятор – Банк Японии.

Из-за нехватки ликвидности сводный индекс азиатского региона рухнул за считанные часы почти на 3%, причём на аналогичную величину упали все биржевые индексы Китая, Гонконга и Японии. Практически пропала ликвидность и на американских фьючерсах, которые также просели почти на 1.5-2%. Биржевые индексы Германии и Франции упали на 1.5%.

Фронтальное укрепление курса доллара является ключевым признаком кризиса ликвидности, отмечают эксперты. К концу года этот кризис может усугубиться. На фоне "конкуренции за доллар" восходящее движение американской валюты может ускориться по мере приближения конца года.

Курс рубля во вторник днем умеренно снижается против доллара и евро, отыгрывая сползание рынка нефти ниже ключевой отметки 80 долларов за баррель сорта Brent, сообщает ПРАЙМ.

При этом пик налогового периода на этой неделе все еще поддерживает спрос на рублевую ликвидность.
Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.35 мск повышался на 11 копеек, до 65,36 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 75 рублей.

Пик налогового периода в РФ, приходящийся на текущую неделю, отчасти компенсирует нефтяной негатив, и коррекция рубля вниз носит довольно умеренный характер.

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