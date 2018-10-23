Эксперты составили список стран, которые рекомендуются туристам для посещения в 2019 году

Эксперты портала Lonely Planet составили список стран, которые рекомендуются для посещения в 2019 году.

Возглавляет рейтинг Шри-Ланка. Эксперты рекомендуют туристам посетить здесь приморские курорты Моратува, Галле, а также многочисленные исторические достопримечательности.

Кроме того, те из путешественников, кто решит отправиться на отдых в Шри-Ланку, смогут побывать на чайных плантациях, насладиться созерцанием памятников буддизма, и даже побывать в уникальном храме Зуба Будды, который располагается в Канди – древней столице острова, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Второе место эксперты отдали Германии. Для туристов здесь есть всё, чтобы комфортно и весело провести свой отпуск. Путешественников ждут добротная кухня, отличный сервис в отелях и ухоженные города. Летом в Германии можно отдохнуть на Балтийском побережье и озерах Баварии, зимой — на горнолыжных курортах. Для любителям экскурсий круглый год открыты музеи Дрездена, Гамбурга, Берлина и Мюнхена.

Тем же кто привык проводить отпуск в безудержном веселье, специалисты портала Lonely Planet рекомендуют посетить Октоберфест – фольклорный фестиваль ежегодно проводимый в октябре в Мюнхене. Это самое большое народное гуляние в мире, которое привлекает каждый год около 6 млн человек, продолжается 16 дней.

Замыкает тройку стран, которые рекомендуются для посещения в 2019 году – Зимбабве. Эта страна, расположенная на юге Африки, привлекает туристов со всего мира великолепной дикой природой. Здесь сохранились многие виды животных в их естественной среде обитания. Поэтому основная цель посещения страны – национальные парки Зимбабве. Однако и помимо них достопримечательностей здесь столько, что одного посещения этой страны явно будет недостаточно.

Также в ТОП-10 стран, в которые можно и даже нужно отправиться в следующем году, вошли: Панама, Кыргызстан, Иордания, Индонезия, Белоруссия, Сан-Томе и Принсипи, а также Белиз.