Европейцы не верят плохим новостям о России

Как показал опрос, проведенный по заказу Sputnik News, каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании и США не доверяет тому, что их СМИ пишут о России.

Социологи в ходе опроса просили граждан этих стран дать оценку объективности освещения «российской темы» в средствах массовой информации.

Так, в США недоверие собственным СМИ по освещению данного вопроса высказали 43% респондентов, в Великобритании эта цифра составила 47%, во Франции не верят плохим новостям о России 53% опрошенных.

В Германии каждый второй житель сомневается в достоверности сюжетов о России, показываемых по немецким каналам.

Отмечается, что, как показал опрос, во Франции чаще других под сомнение ставят новости о России люди с высшим образованием (56-59% респондентов) и сторонники правых политических партий и французов (72%).

В Германии о необъективности СМИ в плане освещения новостей о России чаще других говорят сторонники правых политических взглядов, показал опрос (64% респондентов). Среди «левых» подобных убеждений придерживаются 54%.

Также в этих странах наиболее часто говорят о необъективном освещении российской действительности респонденты в возрасте младше 35 лет (58%). Для сравнения, среди людей постарше эта цифра составляет 51%.