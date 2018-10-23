Форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+» впервые пройдет в Сочи

13 февраля 2019 года в стартовый день Российского инвестиционного форума в Главном медиацентре г. Сочи впервые пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+».

Форум «Здоровое общество. На пути к цели: 80+» станет профильной ежегодной площадкой по обсуждению инструментов для достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Основная часть повестки форума будет посвящена выработке предложений экспертным сообществом по реализации национальных программ и проектов по направлениям: демография, здравоохранение, наука, образование и экология. Форум проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Одна из задач, поставленных в майском Указе Президента „О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года“ по увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030, касается и федерального центра, и всех регионов нашей страны. И эта задача не только медицинская. Для достижения этой важной цели необходим комплексный подход, состоящий как в реализации программ в области здравоохранения и демографического развития, так и в сферах науки, образования и экологии. Особую значимость имеет продвижение здорового образа жизни и активного долголетия», – сказала Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации.

На Форум приглашены ведущие эксперты, академики РАН, российские официальные лица, руководство профильных министерств и федеральных агентств, члены Комитета Государственной Думы по охране здоровья и Комитета Совета Федерации по социальной политике, главы и представители субъектов Федерации, ответственные за социальную политику и здравоохранение, представители администраций крупных городов России в сфере здравоохранения и социальной политики, представители Правительства и Администрации Президента Российской Федерации.

В мероприятии также примут участие представители некоммерческих организаций в сфере образования, молодежной политики, социальной защиты и поддержки граждан, представители крупного российского и зарубежного бизнеса, фармацевтических компаний, ведущих медицинских центров, компаний-производителей медицинской техники, клиник эстетической и профилактической медицины, центров восстановительной медицины и реабилитации, а также представители спортивной сферы, производители воды, БАДов и спортивного питания.

В рамках Форума пройдут мероприятия деловой программы, презентации, конкурс инновационных проектов технологичных компаний и выставка «Здоровое общество», которые позволят участникам обсудить ключевые вопросы по тематике демографического развития, охраны здоровья, повышения уровня жизни населения страны, ознакомиться с перспективными проектами в сфере медицины.

«Форум „Здоровое общество. На пути к цели: 80+“ организуется впервые и призван стать важной площадкой для прямого диалога представителей органов власти с экспертным сообществом и совместного поиска, проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задач по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан. Сейчас уже ведется работа по формированию деловой программы. Мы надеемся, что Форум станет эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов демографического развития, здравоохранения, проектов в области науки, образования и экологии», – отметил Антон Кобяков, советник Президента Российской Федерации.

Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия. Организатор – Фонд Росконгресс.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org