Грузовики притормозили разгон

Российский рынок грузовых автомобилей притормозил рост: в сентябре продажи этого вида коммерческого транспорта снизились на 11%. Однако за 9 месяцев текущего года они все же выросли на 7,3%, и по итогам 2018 г. скорее всего окажутся в ощутимом плюсе.

Конец лета и начало осени оказались не очень удачными для российского рынка грузовиков: по данным компании «Автостат», в августе и сентябре текущего года в России было продано соответственно 6,3 тыс. и 6,4 тыс. грузовых автомобилей, что на 19% и на 11% ниже, чем в августе и в сентябре прошлого года. Например, за последний месяц снизись продажи у таких производителей грузовиков, как «КАМАЗ» (минус 13%), MAN (минус 16%), Volvo (минус 37%). Это самое значимое снижение продаж грузовиков за последние 2 года: после драматичного падения в 2013 – 2015 гг., продажи грузовиков в России оживились с весны 2016 г. и с тех пор устойчиво росли.

Колебания курса

По мнению участников рынка, нынешнее торможение продаж грузовиков – это, скорее всего временное явление, оно во многом связано с колебаниями курса рубля. «Я думаю, что это временный эффект, -- считает Дмитрий Иевлев, генеральный директор автопарка транспортной компании «ПЭК». -- Некоторое торможение может быть связано с тем, что автоперевозчики в достаточной мере обновили автопарки и пока не видят необходимости в новых инвестициях в этом направлении».

«В сентябре курс европейской валюты обновил свой максимум, превысив отметку в 81 рубль за евро 12 сентября. Например, если сравнивать стоимость европейской валюты 12 сентября (81,39 р.) и 28 августа (78,22 р.), то рост за две недели составил 4%, -- продолжает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic. – Таким образом, для некоторых российским компаний, приобретающих европейскую технику, при покупке седельного тягача за 79 тыс. евро волатильность курса стоила более чем 250 тыс. руб. Учитывая, что обновление парка затрагивает не одну единицу техники, для некоторых из наших транспортных партнёров эта сумма доходила до 25 млн. руб. Естественно, транспортные компании предпочли сократить программу по обновлению и расширению собственного парка до момента стабилизации курса национальной валюты. Однако дальнейшая динамика курса валюты (падение стоимости европейской валюты с 81,39 р. до 75,9 р. на середину октября) вкупе с увеличением количества рейсов наших постоянных клиентов позволяет с оптимизмом смотреть на обновление собственного парка транспортных компаний».

Негативные факторы

Будет ли носить нынешнее снижение продаж затяжной характер, уйдет ли российский рынок коммерческой техники опять в падение? Отвечая на этот вопрос наблюдатели указывают на ряд негативных факторов, которые сейчас оказывают давление на обновление парка грузовиков. «Снижение роста продаж свидетельствует об ухудшении экономической ситуации на транспортных предприятиях, -- констатирует Олег Гребенько, заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA. -- Доходы компаний зависят от спроса на грузоперевозки и, соответственно, уровня фрахтов и оборачиваемости парка, а расходы складываются из стоимости топлива, заработной платы персонала, дорожных сборов, затрат на ремонт и приобретение подвижного состава. Если проанализировать основные экономические составляющие, то с уверенностью можно сказать, что рост доходов по грузоперевозкам существенно отстает от роста расходов. Это подтверждает тот факт, что с начала года на 10% подорожало топливо, причем данная тенденция продолжается и дальше, импортные грузовики и запчасти также увеличились в цене не менее чем на 10%. Более того, повышен утилизационный сбор на тягачи и введен на полуприцепы, а на рынке ощущается дефицит водителей, чей уровень заработной платы только увеличивается».

«В текущем году на рынок коммерческого транспорта влияют несколько факторов, -- соглашается Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России. -- Во-первых, это повышение утилизационного сбора с 1 апреля 2018 года, что отразилось на повышении стоимости автотранспорта. Во-вторых, это колебания валютного курса: абсолютное большинство автопроизводителей по-прежнему формируют себестоимость автомобилей в евро, поскольку комплектующие и сырье приобретаются за границей. И если цена автомобиля в евро постоянна, то рублевая стоимость из-за скачка валют постоянно меняется. В-третьих, это подорожание дизельного топлива, которое побудило производителей и перевозчиков рассматривать альтернативные виды топлива для уменьшения себестоимости перевозок».

Рост все же продолжится

И все же, не смотря на ряд негативных факторов, российский рынок грузовиков скорее всего закончит уходящий год в ощутимом плюсе. Тем более, что по итогам 9 месяцев текущего года общий рост продаж грузовых машин в России составил 7,3% (57 тыс. единиц). «Менее динамичные по сравнению с сентябрем прошлого года показатели продаж в основном связаны с курсовыми колебаниями. Принимая во внимание активное первое полугодие, мы прогнозируем рост рынка в целом по 2018 году на 15,5%», -- говорит Александр Косарев, руководитель отдела маркетинга и продукта Hyundai Truck and Bus Rus.

«Предполагаем, что до конца года произойдет возобновление спроса на новую грузовую технику, однако оно не будет таким же стремительным как в 2017-м, когда за последний квартал было куплено почти 35% от всего годового объема нового автопарка, -- считает в свою очередь Александр Левкович, финансовый директор транспортной компании Intertransavto (ITA). -- На состоянии рынка новых грузовых автомобилей сказывается потребность перевозчиков в обновлении автопарка, например, во время кризиса 2014-го некоторые транспортные компании решили отложить данный процесс. После стабилизации ситуации спрос на грузовики возрос, поэтому многие перевозчики сейчас реализовывают стратегию по обновлению автопарка».