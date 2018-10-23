Интервью с представителями Schneider Electric по России и СНГ

Сегодня мировые компании стремятся создавать команды, напоминающие реальный мир. Они ориентируются на все более разнообразную и глобальную клиентскую базу. Статистические данные подтверждают эти слова, например, сегодня компании с гендерно-разнообразным составом получают доход на 15% выше среднего.

В рамках приближающихся Премии и Форума «Woman Who Matters», мы поговорили с представителями Schneider Electric по России и СНГ: президентом Йоханом Вандерплаетсе и c Дмитрием Курпековым, Заместителем генерального директора по управлению персоналом, о роли в компании такого компонента корпоративной культуры как «Diversity&Inclusion» - социокультурное многообразие и открытость.

Дмитрий Курпеков, заместитель генерального директора по управлению персоналом

Компания Schneider Electric предоставляет равные карьерные возможности мужчинам и женщинам. Компания считает, что гендерное разнообразие способствует успеху в бизнесе, внедрению инноваций и получению максимальной выгоды ее клиентами.

WWM: D&I – это одна из составляющих бизнес-стратегии, а не программа HR. Какие будут Ваши рекомендации для компаний по работе с Diversity&Inclusion?

Йохан Вандерплаетсе: мы создаем и поддерживаем корпоративную культуру, в которой ценятся индивидуальные различия, и любой человек чувствует себя психологически комфортно. Мы ценим сотрудников вне зависимости от их пола, национальности, религиозной принадлежности и т.д. и проводим ряд тренингов, которые помогают преодолевать сложившиеся стереотипы и предубеждения. Согласно многочисленным исследованиям, команды, сбалансированные по различным признакам, не только с позиции гендера, но и национальности, мнений, мировоззрений, типов личности, являются более эффективными и способствуют получению организацией более высоких коммерческих результатов. Если говорить о женщинах, то техническое направление до сих пор считается традиционно мужским делом. Мы всячески стремимся поддерживать женщин, заинтересованных в работе в сложной технологической индустрии и следим, чтобы не было дискриминации и создаем среду взаимоуважения и открытости.

Дмитрий Курпеков: компаниям, которые планируют работу с направлением Diversity&Inclusion, я бы рекомендовал обратить внимание на следующие задачи и инициативы:

1. Важно начинать работу, заручившись поддержкой лидерской команды. К примеру, CEO Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар подписал соглашение о сотрудничестве компании с UN Women и участии в инициативе HeForShe, направленной на поддержание гендерного равенства. В рамках данной инициативы компания Schneider Electric на глобальном уровне взяла на себя обязательства, связанные с вовлечением лидеров компании в реализацию гендерных инициатив, увеличением общей численности женщин в компании особенно в лидерских ролях, а также внедрением политики по справедливой оплате труда у мужчин и женщин.

2. Рекомендую также отразить Diversity&Inclusion в философии, миссии и ценностях компании. В Schneider Electric этические ценности изложены в официальном документе - Кодексе деловой этики «Principles of Responsibility», в рамках которого подчеркивается, что мы предоставляем всем нашим сотрудникам равные возможности для трудоустройства, обучения и развития, оплаты труда - вне зависимости от пола, национальности, возраста, вероисповедания и политических взглядов. Более того, одной из ценностей компании Schneider Electric как работодателя является Inclusive. Мы создаем культуру учета индивидуальных особенностей и условия, в которых каждый человек чувствует себя как талант и как личность и имеет возможность максимальной самореализации для достижения высоких профессиональных результатов и эффективной командной работы. Здесь мы можем говорить о широком спектре программ, начиная, от политики отпусков по семейным обстоятельствам, заканчивая возможностью стать акционером компании и т.д.

3. Реализацию принципов Diversity&Inclusion необходимо проводить на всех этапах управления талантами: подбор персонала, обучение и развитие, планирование преемственности, оплата труда. В Schneider Electric существуют специальные программы, позволяющие рассматривать разнообразную подборку кандидатов и обеспечивать отсутствие дискриминации, существуют программы по обучению женщин, такие как (Женщины - лидеры) «Women in Leadership», успешно реализуется проект по поддержанию справедливой оплаты труда между мужчинами и женщинами и многое другое.

4. Комфортные график и условия работы для поддержания баланса между работой и личной жизнью. Именно в комфортных условиях сотрудники могут максимально полно раскрывать свой потенциал, привносить новые идеи и быть более эффективными. В Schneider Electric реализованы такие инициативы как Flexibility@Work - благоприятный режим работы, предполагающий гибкий рабочий график, возможность удаленной работы / частичной занятости. Также существует инициатива Wellbeing, направленная на организацию программ по улучшению благополучия сотрудников. Здесь мы говорим об интеллектуальном, финансовом, эмоциональном и физическом благополучии.

WWM: Мы узнали, что в компании существует инициатива, направленная на предоставление дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам. Расскажите, в каких случаях это возможно.

Дмитрий Курпеков: да, в компании она называется «Global Family Leave Policy». Устроена программа просто: каждый сотрудник может попросить дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, например, рождение/усыновление ребенка (для матерей и отцов), уход за больными родственниками, утрата близкого родственника.

WWH: Могут ли сотрудники предлагать изменения в политике компании?

Йохан Вандерплаетсе: да, конечно! Наша компания всегда ориентирована на позитивные изменения и инновации – это непосредственно прослеживается в нашей корпоративной культуре, к ценностям компании относятся такие качества как (перевод) «Dare to Disrupt” и (перевод) «Embrace Different”. В Schneider Electric существует ряд инициатив, с помощью которых мы собираем и реализуем лучшие идеи сотрудников. Ежегодно мы проводим исследование удовлетворенности сотрудников – One Voice, по результатам которого каждый сотрудник может взять на себя инициативу по улучшению/оптимизации того или иного процесса. Мы тщательно отслеживаем показатели по вовлеченности, в том числе отдельно по мужчинам и женщинам, и с помощью руководителей организуем подготовку планов действий, направленных на улучшения. Также у нас существует Лаборатория Инноваций «Innovations Lab”, с помощью которой мы собираем и реализовываем инновационные идеи от сотрудников. В корпоративной социальной сети организован марафон по сбору новых идей – BOLD IDEAS. Таким образом, мы прислушиваемся ко мнению каждого и любой сотрудник нашей компании может высказать свое мнение, проявить инициативу и возглавить работу по улучшениям.

WWM: Сегодня существует множество программ по поддержке женщин в бизнесе. Как Вы считаете, какие из них наилучшим образом влияют на гендерный баланс?

Йохан Вандерплаетсе: На мой взгляд, очень сложно выделить одну программу, которая влияет на гендерный баланс. Здесь важен комплексный подход, в рамках которого необходимо заручиться поддержкой топ-менеджмента, организовывать необходимые коммуникации и обучение по созданию/поддержанию соответствующей корпоративной культуры, важно учитывать Diversity&Inclusion при планировании работы с персоналом и продвижении бренда компании как работодателя. Также полезно регулярно изучать лучшие практики от других компаний, участвовать в различных конференциях и обмениваться опытом с экспертами.

WWM: Что Вы думаете о Форуме «Woman Who Matters»?

Дмитрий Курпеков: Форум и Премия «Woman Who Matters» является отличной инициативой, которая помогает выявлять лучше бизнес-кейсы и инициативы по направлению Female Diversity&Inclusion. Мы очень рады презентовать нашу программу на данном мероприятии.