Капитализация российских компаний только что преодолела кризис 2008 года

Журнал «Эксперт» опубликовал рейтинг 200 крупнейших российских компаний по капитализации в 2018 году. В рублевом выражении достигнут рекорд: капитализация компаний, вошедших в рейтинг, составила 40,6 трлн рублей. Преодолен пик, достигнутый ранее лишь в 2008 году и составлявший 37,3 трлн рублей.

За год, прошедший со времени публикации предыдущего рейтинга, совокупная капитализация 200 крупнейших компаний России увеличилась на 21,4%.

И все-таки, по сравнении с периодом, предшествовавшем мировому кризису 2008 года это, конечно, «похудевшая» капитализация. В валютном выражении стоимость 200 самых дорогих российских фирм и банков составила в 2018 году 651 млрд долларов, а это все еще на целых 57% меньше, чем в 2008 году. В то же время, по сравнению с предыдущим годом, валютная капитализация выросла на 16,8%.

В рейтинг, подготовленный Аналитическим центром «Эксперт», традиционно вошли 200 крупнейших эмитентов, чьи акции размещены или обращаются в форме депозитарных расписок на Московской бирже за период с 1 августа 2017-го по 1 августа 2018 года. Он публикуется одновременно с рейтингом крупнейших компаний России «Эксперт-400», где критерием размера компании служит выручка. Если там традиционным лидером является компания «Газпром», то в рейтинге капитализации картина иная.

Лидером рейтинга российских компаний по капитализации в 2018 году (как и в предыдущие годы) стал Сбербанк. «В затылок ему дышит "Роснефть"», отмечают составители рейтинга — 4,42 трлн (прирост с августа 2017-го — 31,8%). На третьем месте «ЛУКойл» — 3,82 трлн рублей, заменивший на этой позиции «Газпром» с его нынешним 4-м местом. Топ-5 замыкает «НоваТЭК» (2,82 трлн рублей), нарастивший капитализацию по сравнению с августом 2017 года на 51,7% и осенью нынешнего года временами превосходивший газового монополиста по рыночной стоимости.

Подробно об этом, а так же о других крупнейших компаниях и о главных показателях динамики капитализации российского рынка читайте в статье «Шагреневая кожа», опубликованной в номере журнала «Эксперт» от 22 октября 2018 года.