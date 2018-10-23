Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 23.10.2018

Китай побил рекорд Крымского моста

«Expert Online» 2018
  • Китай побил рекорд Крымского моста
СМИ Китая

Самый длинный в мире морской мост общей протяженностью 55 км, который связал Гонконг, Макао и город Чжухай, открыт на юге Китая 23 октября, сообщает агентство Associated Press.

Ранее самым протяженным сооружением по надводной части считался Крымский мост, чья общая длинна над водой составляет 19 километров. Мост через Керченскую переправу стал крупнейшим в Европе.

Сооружение в Китае состоит из надводной части длинной 22,9 км и подводного туннеля протяженностью 6,7 км. Также в комплекс входит несколько искусственных островов. Общий вес моста составляет 400 тыс. тонн.

Новая конструкция позволит жителям китайских городов, расположенных в непосредственной близости от сооружения, сократить время в пути, который раньше занимал несколько часов, до 30 минут.

Церемонию открытия посетил глава КНР Си Цзиньпин и ещё около 700 гостей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара начнет падать только по одной причине
      Курс доллара начнет падать только по одной причине
    2. Доллар — все
      Банк России отказывается от вложений в U.S. Treasury из-за антироссийских санкций. Впервые свое отношение к такому виду резервов, как американские бонды, высказал Владимир Путин
    3. Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз
      Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз