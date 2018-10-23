Китай побил рекорд Крымского моста

Самый длинный в мире морской мост общей протяженностью 55 км, который связал Гонконг, Макао и город Чжухай, открыт на юге Китая 23 октября, сообщает агентство Associated Press.

Ранее самым протяженным сооружением по надводной части считался Крымский мост, чья общая длинна над водой составляет 19 километров. Мост через Керченскую переправу стал крупнейшим в Европе.

Сооружение в Китае состоит из надводной части длинной 22,9 км и подводного туннеля протяженностью 6,7 км. Также в комплекс входит несколько искусственных островов. Общий вес моста составляет 400 тыс. тонн.

Новая конструкция позволит жителям китайских городов, расположенных в непосредственной близости от сооружения, сократить время в пути, который раньше занимал несколько часов, до 30 минут.

Церемонию открытия посетил глава КНР Си Цзиньпин и ещё около 700 гостей.