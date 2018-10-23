Медведев: РФ введёт санкции против сотен граждан Украины и компаний

Дмитрий Медведев – глава российского правительства – заявил, что под ответные санкции со стороны нашей страны попадут сотни граждан «незалежной» и компаний, которые находятся под их контролем.

При этого руководитель Кабмина особенно подчеркнул, что ограничительные меры затронут только тех, кто «наносит вред России», передаёт РИА Новости.

По словам Медвева, у всех попавших под контсанкции будут заблокированы все активы, которыми они владеют в России. Кроме того, будет введён запрет на вывод их капиталов из банков РФ, а также запрет на поставки в нашу страну некоторых товаров.

Ранее сообщалось, что в Совфеде рассказали, кто на Украине попадёт под российские санкции, которые накануне анонсировал президент РФ Владимир Путин.