Украина столкнется с экономическими санкциями

Москва вводит режим санкций в отношении украинских физических и юридических лиц.

В отношениях с Украиной наступил новый этап. Президент РФ издал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Он принят, говорится в тексте документа, «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ, в целях защиты национальных интересов РФ».

Такого рода действия украинские власти начали предпринимать уже давно, упорно двигаясь в сторону сокращения связей с Россией. Появление данного указа президента именно сейчас можно объяснить, возможно, в том числе и последним из такого рода шагов Киева — недавним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. В сентябре Петр Порошенко подписал указ об этом, исполнив таким образом решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Договор истекал в 2018 году, формально в Киеве говорят не о денонсации, а о непродлении срока действия этого межгосударственного документа. В любом случае, сам по себе этот шаг украинской стороны является по определению недружественным.

В указе президента РФ говорится, что он принят в соответствии с Федеральными законами от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности».

Непосредственно указ Владимира Путина конкретных санкций не вводит. «Специальные экономические меры», согласно президентскому документу, должно разработать правительство. Оно же определит перечни подпадающих под санкции физических и юридических лиц. Но уже со дня вступления в силу данного указа (с 22 октября 2018 года) всем российским юридическим и даже физическим лицам в своей деятельности следует исходить из того, что такие меры применяются.

Конкретные санкции, говорит ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, в соответствии с ФЗ № 127 «О мерах противодействия» могут быть следующими: ограничения в сотрудничестве, проведении каких-либо общих мероприятий, экспорте и импорте товаров и услуг, финансовых операциях, въезде определённых людей и прочее. Он обращает внимание на уже имеющиеся ограничения в экономических отношений двух стран. Например, Украина в своё время демонстративно отказалась от покупок российского газа, напоминает Марк Гойхман, но на практике приобретает его через третьи страны, по завышенной цене. В 2016 году Россия запретила транзит украинских товаров через свою территорию в Азию, и Украина от этого потеряла до трети данного экспорта. На нее, как и ряд других стран, распространяются контрсанкции России на ввоз ряда продуктов из-за рубежа.

Что, в экономическом плане, может стать объектом ограничений? Если мы посмотри на структуру импорта из Украины, говорит в свою очередь аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, то увидим, что только с начала года наша страна импортировала на 1,2 млрд долларов металлов и продукции из них, на 681 млн долларов машин и оборудования, на 594 млн долларов химической продукции, на 146 долларов средств транспорта, на 303 долларов минеральных продуктов, на 130 млн долларов — пластмасс, на 164 млн долларов – бумаги и так далее.

Очень хочется верить, добавляет Алексей Антонов, что со стороны Российской Федерации ответные меры будут носить строго адресный характер и будут отвечать в первую очередь интересам российской экономики, поскольку, несмотря на уже введенные двумя сторонами за последние годы взаимные ограничения, российская и украинская промышленность остаются технологически связанными.