Покупка китайского автомобиля

Если спросить у обычного обывателя, какими словами можно охарактеризовать товары, произведенные в Китае, думаем, что основными из них будут «дешевизна» и «низкое качество». Для мелкой кухонной утвари это не критично. Но как быть с товарами, которые планируешь использовать долгое время и требующими значительной части твоих сбережений? В этом случае решение должно быть взвешенным, учитывающим многие факторы.

Например, выбирая страховую компанию, хочется, чтобы были учтены все возможные понижающие коэффициенты, а оформление не заняло много времени. Именно поэтому люди все чаще оформляют страховку через интернет. Так, дешевое ОСАГО в Сочи можно оформить через сайт strahovkaru.ru. ОСАГО онлайн набрало популярность благодаря своему удобству, простате и низкой цене.

Хорошей цены мы ждем и от производителей автомобилей. Не секрет, что в цене машины большую часть могут занимать затраты на маркетинг, а также плата за престиж и статус. Если вы спокойно относитесь к подобным понятиям и вас прежде всего интересует «сухой остаток», то китайские автопроизводители в скором будущем предложат достойное качество за адекватные деньги.

Автомобильный рынок огромен. И выход на него не только затратен, но и требует наличия уникальной особенности, а не только удивительно низкой цены. И этой особенностью может стать качество. Сегодня это действительно то, чем можно удивить.

Наверное, многие уже заметили, что надежность и долговечность – это понятия которые уходят в прошлое. Изготовители заинтересованы, чтобы изделие не ломалось в течение гарантийного срока эксплуатации, а по его истечении вышло из строя, и потребитель купил новое изделие, принеся снова прибыль изготовителю. И так по кругу.

Автопром не стал исключением. Раньше ресурс двигателя был рассчитан на миллион километров, сейчас 200-300 тысяч, если повезет.

Поэтому Китайские производители, по крайней мере на начальном этапе захвата рынка, будут делать все, что бы заслужить любовь обычных автолюбителей, а этого можно добиться только качеством выше среднего при цене ниже среднего. К этому, надеемся, китайцы еще придут, а пока они делают первые шаги, не всегда удачные, но с каждым разом все лучше и увереннее.

Если, все-таки, вы решили остановить свой выбор на детище китайского автопрома, не поленитесь, почитайте отзывы, поговорите с владельцами таких машин, подумайте, где будете покупать запчасти и устроит ли вас срок их доставки, и, конечно же, где чинить этот автомобиль в будущем.

Если все ответы вас устроили, отправляйтесь в салон и совершайте покупку, надеемся, вы останетесь ею довольны и никогда не пожалеете.