Российские учёные создали уникальный прибор для ранней диагностики рака и туберкулёза

Российские учёные создали уникальный прибор, при помощи которого можно обнаружить у человека рак лёгких и туберкулёз на ранней стадии развития этих смертельных болезней.

По словам Александра Панфилова – руководителя направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) – новейшая система диагностики позволяет выявить по выдыхаемому воздуху рак лёгких уже на первой стадии, передаёт РИА Новости.

Уникальность данной системы заключается в том, что в качестве детектора используется… живая крыса, в которую вживлены электроды.

Тем самым, учёные создали некий математический аппарат, позволяющий расшифровывать в выдыхаемом пациенте воздухе специальные биоритмы, образующиеся в результате воздействия на рецепторы грызуна маркеров онкологических заболеваний.

После того, как биоритмы мозга крысы расшифровываются, система самостоятельно выдаёт сигнал. Он означает, что у человека высокая вероятность рака лёгких или туберкулёза.

При этом на диагностику определения заболевания одного человека уходит не более 5 минут. Однако это не предел – учёные планируют сократить время диагностики всего до минуты.