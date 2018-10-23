Россияне назвали оптимальный размер пенсии

Для россиян рамер пенсии в 37,3 тысячи рублей стал бы оптимальным. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.

Так, молодые люди в возрасте до 24 лет хотели бы получать на пенсии от государства в 31 тысячу рублей. Минимальной суммой для россиян старше 45 лет этот показатель равен 39,2 тысячи рублей.

При этом в ходе опроса выяснилось, что 29% респондентов планируют продолжать работать на пенсии. Жить исключительно на государственную пенсию собираются 16% опрошенных, а 19% рассчитывает на личные сбережения. И лишь 3% рассчитывают, что им в старости будут помогать дети.

Ранее, новосибирская пенсионерка смогла приобрести на надбавку к пенсии набор, состоящий из веревки и мыла. Комплект женщина подарила региональному министру труда и социального развития, как инициатору подсчета прожиточного минимума в области.