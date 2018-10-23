Сербия выступила за возвращение РФ права голоса в ПАСЕ

Майя Гойкович – спикер сербского парламента – заявила, что её страна за то, чтобы всем членам российской делегации вернули право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По её словам, Сербия в очередной раз озвучивает свою позицию – ни один депутат не может быть под санкциями, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что консультации по этому вопросу будут продолжатся и обязательно принесут результаты.

Напомним, наша страна была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав РФ.