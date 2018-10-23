СМИ: тело Хашукджи обнаружили в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции

Тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи нашли в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, рассказал РИА Новости глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

Турецкий политик сообщил, что информация исходит от источника из службы безопасности в Стамбуле.

«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», — рассказал агентству Перинчек.

Ранее СМИ распространили информацию, что тело убитого журналиста «завернули в ковер, вывезли в консульском автомобиле из дипмиссии», передав местному агенту из Стамбула.