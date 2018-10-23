Центробанк РФ стал мировым чемпионом по реакциям на внешние шоки

Недетская неожиданность

Каждое четвертое решение Центрального банка России оказывается неожиданностью для рынков и экономистов, утверждают в Центре макроэкономического анализа Сбербанка на основе статистики, собранной Международный валютным фондом. Аналитики делают вывод, что ЦБ РФ является самым непредсказуемым среди центробанков в 22 крупнейших экономиках мира, сообщил портал Finanz.

Конечно, это очень необычные подсчеты, но тем они интереснее, несмотря даже на присущий подобным расчетам элемент субъективности. Исследователи полагают, что за последние 8 лет 27% решений ЦБ по монетарной политике шли вразрез с ожиданиями рынка, и это оказалось в 1,5 раза больше, чем у следующего по степени непредсказуемости центробанка — бразильского. У центральных банков Турции и Индии к неожиданным для рынка решениям приводили 13% заседаний, у центробанков Мексики иТаиланда 10 и 9 процентов соответственно.

Легко увидеть, что сюрпризы чаще преподносят главные банки стран с развивающимися рынками. В Сбербанке это подтверждают. Центробанки развитых экономик ведут себя весьма предсказуемо. У ФРС США за те же 8 лет наблюдений аналитики не нашли ни одного шага, о котором рынок не знал бы заранее. У Банка Англии уровень неожиданных решений составил лишь 1%, немногим больше, 3%, у Банка Канады.

Последняя неожиданность от Банка России — повышение ключевой ставки на заседании 26 сентября. Три четверти экономистов ждали, что ставка сохранится неизменной, но ЦБ поднял ее с 7,25% до 7,5% годовых, обосновав это решение на рисками инфляции и обострением геополитической обстановки. Следует отметить положительное значение этого шага для курса рубля.

Приходится уворачиваться

Можно по-разному относиться к данному исследованию, замечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. И, по его мнению, оно не представляет большой научной ценности. Утверждение наподобие «у ФРС США за последние 8 лет не было ни одного шага, о котором рынок не знал заранее» в корне неверно, рассказывает он. Мнение отобранных экспертов (которые отнюдь не «весь рынок») никогда или почти никогда не бывает единодушным.

А в целом, конечно, американским регулятором давно объявлен тренд на повышение ключевой ставки и он не давал сигналов к сворачиванию поясняет Георгий Ващенко. Логично поэтому, что большинство прогнозов аналитиков, и, как следствие, консенсус-прогноз, будет совпадать с решением ФРС. Немного сложнее угадать конкретную дату повышения, но, если исходить из того, что ФРС взяла за основу от 2 до 3 повышений ставки в год, то задача упрощается, поскольку повышение должно быть более-менее равномерным. К тому же, не исключено, что и ФРС смотрит за прогнозом аналитиков, и действует тогда, когда рынок уже, что называется, «дозрел». Кстати, по той же причине на 100% прогнозируемы и решения ЕЦБ.

При этом действия американской администрации и ФРС – торговые войны, повышения ставок, приводят к волатильности рынков и национальных валют, внося возмущения в ситуацию на денежном рынке и заставляя банки иногда реагировать резко и непредсказуемо. Последний пример – Турция.

Политику российского ЦБ тоже нельзя назвать хаотической, полагает Георгий Ващенко. Она как раз вполне понятна. «Я, кстати, ожидал повышения ставки на прошедшем заседании», – говорит аналитик.

Регулятор пытается осторожно выбирать между решениями, которые приведут к надуванию пузыря на денежном рынке и спекулятивному переукреплению рубля — и, напротив, к игре на ослабление рубля. Причина в особенностях национальной экономики. В России, который год подряд, рост денежной массы опережает ВВП, отмечает аналитик. Причем, указывает он, рост реального сектора происходит во многом за счет экспорта и сопутствующих отраслей. Как ни старается правительство, деньги не идут в реальный сектор. Инвестиции в производство плохо стимулируют и низкая ставка, и низкая инфляция.

На решения ЦБ завязана еще и бюджетная политика Минфина. Можно с некоторой натяжкой сказать, что эти два ведомства на самом деле действуют тандемом на денежном рынке, продолжает Георгий Ващенко. Если ЦБ будет держать ставку на высоком уровне, примерно на 5 п.п. выше инфляции, то и Минфину придется делать то же самое (с его инструментами). Это приведет к притоку спекулятивного капитала в рублевые облигации и к укреплению рубля, что наблюдалось в 2016 – 2017 годах. При этом реальный сектор будет задушен высокими ставками. То есть рост ВВП останется низким, а денежная масса раздуется еще больше, что создает девальвационные риски.

Если же ЦБ опустит ставку, как можно ниже, до уровня инфляции, то, наоборот, спекулянты будут играть против рубля, ожидая его ослабления и всплеска инфляции, говорит аналитик. А в реальный сектор дешевые деньги как не шли, так и не пойдут. Наоборот, будет отток капитала, поскольку инвестору нет никакого смысла вкладываться в рублевые инструменты при доходности 5-6%, если доходность долларовых — 4%. То есть, в этом сценарии складывается противоположная ситуация и тоже создает девальвационные риски, констатирует Георгий Ващенко. А задача ЦБ — балансировать ставку таким образом, чтобы удержаться на золотой середине. «Диапазон ставок, при котором инфляционные риски не увеличатся, на мой взгляд, очень узкий. ЦБ понимает его по-своему, аналитики по-своему. Отсюда относительно низкая точность прогнозов по ставке», — заключает аналитик.

Спокойствия нет и не было

В свою очередь, генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов считает оценку поведения российского Центробанка аналитиками Сбербанка вполне справедливой и взвешенной. Но, говорит он, они вряд ли заставят считать, что отечественный финрегулятор делает что-то не так в своей работе, поскольку непредсказуемость – скорее вынужденный характер поведения, продиктованная внешними обстоятельствами стратегия. Она динамично меняется в зависимости от того в какой ситуации оказывается экономика страны.

США, Британия, Европа – являются странами с развитой устоявшейся экономикой, практически все действия регулятора известны далеко заранее, поскольку там не возникает внешних рисков, таких поворотных событий из-за которых бы необходимо было бы менять монетарную политику с целью предотвратить дестабилизацию системы, отмечает Александр Шустов.

Россия же является уже больше четырех лет страной с высоко уязвимой финансовой и экономической системой, разумеется, не без помощи этих самых развитых стран, которые ввели против нее санкции и продолжают их муссировать, добавляет он. Пожалуй, в 2014 году поведение российского ЦБ было одним из самых непредсказуемых в мире, но с другой стороны, игроки на финансовом рынке могли предвидеть резкое повышение ставки, поскольку санкции не могли не диктовать иное поведение.

В целом, заключает эксперт, участники рынка в любом случае не знают другой ситуации, поэтому непредсказуемость политики ЦБ должна быть, что называется, зашита в их нервной системе. Ведь в РФ пока еще не наступало периода, когда экономическое благополучие не подвергалось бы внешним и внутренним рискам.