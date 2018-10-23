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Москва, 23.10.2018

Украина решила нарастить долларовый долг

«Expert Online» 2018
  • Украина решила нарастить долларовый долг
AP/TASS

Украина обратилась к банкам BNP ParibasCitiGoldman Sachs и JPMorgan с просьбой организовать выпуск еврооблигаций в долларах для иностранных инвесторов. Это будет первый выпуск ценных бумаг Киевом после прошлогоднего спора с МВФ, в результате которого были прекращены транши по долгосрочному кредиту в размере 17,5 млрд долларов.  

Кроме десятилетних евробондов, не исключен также выпуск и пятилетних гособлигаций, но это будет зависеть от спроса инвесторов.  

Решение по выпуску евробондов последовало через два дня после того, как МВФ согласовал с Киевом новую кредитную линию, только теперь в размере 3,9 млрд долларов и продолжительностью в 14 месяцев. 

Соглашение было подписано 19 октября после того, как правительство Украины согласилось на условия Фонда, главным из которых является крайне непопулярное в народе решение о повышении цен на газ для населения Украины с 1 ноября этого года на 23,5%. 

Решению о выпуске еврооблигаций предшествовало сентябрьское решение британского суда по давнему иску о выплате Киевом млрд долларов по гособлигациям, проданным Москве в 2013 г. Суд принял решение о необходимости проведения судебного процесса в полном объемеБольшинство инвесторов восприняло это решение как благоприятное для УкраиныДело в том, что в таком случае для достижения положительных результатов истцу, т.е. России, придется привести показания ряда высокопоставленных российских чиновников и министров. 

На следующей неделе, пишет Financial Timesгруппа украинских министров, включая и.оминистра финансов Украины Оксану Маркаровудолжна встретиться в Лондоне и США с инвесторами и организаторами аукциона по продаже евробондов. Кстати, дата аукциона еще не определена. Она  будет зависеть, сообщили в одном из вышеперечисленных банков, от реакции и поведения финансовых рынков.  

Суверенный кредитный рейтинг Украины, напоминают FT, у ведущих кредитных рейтинговых агентств S&P и Fitch – «B-» со стабильным прогнозом. 

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