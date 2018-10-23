Украина решила нарастить долларовый долг

Украина обратилась к банкам BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и JPMorgan с просьбой организовать выпуск еврооблигаций в долларах для иностранных инвесторов. Это будет первый выпуск ценных бумаг Киевом после прошлогоднего спора с МВФ, в результате которого были прекращены транши по долгосрочному кредиту в размере 17,5 млрд долларов.

Кроме десятилетних евробондов, не исключен также выпуск и пятилетних гособлигаций, но это будет зависеть от спроса инвесторов.

Решение по выпуску евробондов последовало через два дня после того, как МВФ согласовал с Киевом новую кредитную линию, только теперь в размере 3,9 млрд долларов и продолжительностью в 14 месяцев.

Соглашение было подписано 19 октября после того, как правительство Украины согласилось на условия Фонда, главным из которых является крайне непопулярное в народе решение о повышении цен на газ для населения Украины с 1 ноября этого года на 23,5%.

Решению о выпуске еврооблигаций предшествовало сентябрьское решение британского суда по давнему иску о выплате Киевом 3 млрд долларов по гособлигациям, проданным Москве в 2013 г. Суд принял решение о необходимости проведения судебного процесса в полном объеме. Большинство инвесторов восприняло это решение как благоприятное для Украины. Дело в том, что в таком случае для достижения положительных результатов истцу, т.е. России, придется привести показания ряда высокопоставленных российских чиновников и министров.

На следующей неделе, пишет Financial Times, группа украинских министров, включая и.о. министра финансов Украины Оксану Маркарову, должна встретиться в Лондоне и США с инвесторами и организаторами аукциона по продаже евробондов. Кстати, дата аукциона еще не определена. Она будет зависеть, сообщили в одном из вышеперечисленных банков, от реакции и поведения финансовых рынков.