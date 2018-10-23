В Кремле назвали основные темы переговоров между Путиным и Болтоном

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – озвучил основные темы предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и советника президента США по национальном безопасности Джона Болтона, которые пройдут 23 октября.

По словам представителя Кремля, Путин и Болтон обсудят вопросы российско-американских отношений, ситуацию в Сирию, региональные конфликты, а также стратегическую безопасность, передаёт РИА Новости.

Напомним, 22 октября, находящийся в Москве с официальным визитом Болтон, провёл переговоры с секретарём Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.