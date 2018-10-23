В Кремле рассказали, готова ли Россия отказаться от ДРСМД

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – рассказал, готова ли наша страна отказаться от существующего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, выход России из этого договора стал бы ошибкой, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что сначала нужно понять, возможно ли заключение нового документа. При этом представитель Кремля отметил, что пока нет никаких предпосылок, чтобы такой документ появился.

«Сейчас главное понять, возможен он или невозможен. А просто так выходить из договора, а потом уже говорить о какой-то эфемерной возможности заключения нового – это весьма опасная позиция», — резюмировал Песков.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока нет никакого смысла обсуждать анонсированный главой Белого Дома Дональдом Трампом выход США из ДРСМД, так как пока не задействована специальная процедура выхода.

Поэтому, по его мнению, необходимо дождаться по данному вопросу официальных разъяснений со стороны американских коллег.