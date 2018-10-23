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Москва, 23.10.2018

В МИД РФ рассказали о планируемой встрече Путина и Эрдогана

«Expert Online» 2018

Андрей Буравов – заместитель директора четвертого европейского департамента российского внешнеполитического ведомства – заявил, что президент РФ Владимир Путин планирует провести в ходе саммита по Сирии в Стамбуле отдельную двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

По его словам, российскому и турецкому лидерам всегда есть что обсудить, тем более с учётом складывающейся сейчас в мире международной обстановки, передаёт РИА Новости.

Предполагается, что Путин и Эрдоган пообщаются о сирийском вопросе, в том числе будет затронута ситуация в Идлибе.

При этом Буравов подчеркнул, что в настоящее время подготовка этой встречи ведётся представителями дипломатических кругов двух государств.

Наша справка

27 октября 2018 года в Стамбуле пройдет специальный саммит по Сирии. В нём примут участие главы четырёх страны: Германии, России, Турции и Франции.

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