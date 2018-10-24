Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 24.10.2018

Американские учёные нашли способ создавать супершёлк «чёрной вдовы»

«Expert Online» 2018

Американские учёные разработали способ, который позволяет создавать супершёлк, аналогичный тому, что плетут «чёрные вдовы» – род пауков из семейства тенётников.

Состав нити, которую научились создавать учёные был известен уже давно. Однако ранее специалистам не удавалось его воспроизвести в лабораторных условиях, передаёт «Экономика сегодня».

После многолетних исследований и опытов учёным при помощи специального электронного микроскопа и сложного спектрографа всё-таки удалось создать железу, вырабатывающую нить «чёрной вдовы».

Уже первые испытания подтвердили ожидания научного мира – поученная нить оказалась тонкой и очень прочной. В самое ближайшее время учёные планируют поставить на поток создание супершёлка в лабораторных условиях.

Ожидается, что он может быть использован, как в текстильной промышленности, так и в медицине и даже в создании новейших защитных наноматериалов последнего поколения.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара начнет падать только по одной причине
      Курс доллара начнет падать только по одной причине
    2. Доллар — все
      Банк России отказывается от вложений в U.S. Treasury из-за антироссийских санкций. Впервые свое отношение к такому виду резервов, как американские бонды, высказал Владимир Путин
    3. Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз
      Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз