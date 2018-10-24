Американские учёные нашли способ создавать супершёлк «чёрной вдовы»

Американские учёные разработали способ, который позволяет создавать супершёлк, аналогичный тому, что плетут «чёрные вдовы» – род пауков из семейства тенётников.

Состав нити, которую научились создавать учёные был известен уже давно. Однако ранее специалистам не удавалось его воспроизвести в лабораторных условиях, передаёт «Экономика сегодня».

После многолетних исследований и опытов учёным при помощи специального электронного микроскопа и сложного спектрографа всё-таки удалось создать железу, вырабатывающую нить «чёрной вдовы».

Уже первые испытания подтвердили ожидания научного мира – поученная нить оказалась тонкой и очень прочной. В самое ближайшее время учёные планируют поставить на поток создание супершёлка в лабораторных условиях.

Ожидается, что он может быть использован, как в текстильной промышленности, так и в медицине и даже в создании новейших защитных наноматериалов последнего поколения.