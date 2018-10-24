Болтон заявил о возможном визите Путина в Вашингтон

Джон Болтон - помощник президента США по национальной безопасности – заявил, что российский лидер Владимир Путин может посетить Вашингтон в 2019 году.

По словам Болтона, после предполагаемого двустороннего саммита в столице США, глава Белого дома Дональд Трамп возможно совершит ответный визит в Москву, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом помощник президента США отметил, что американская сторона рассчитывает на обсуждение полноформатной встречи в Париже.

Напомним, накануне стало известно, что Путин и Трамп проведут двусторонние переговоры в Париже. Они запланированы на 11 ноября 2018 года и пройдут сразу же после завершения официальной церемонии, посвящённой столетию окончания Первой мировой войны.

Об этом рассказал представителям СМИ помощник российского лидера Юрий Ушаков. В свою очередь, комментируя эту информацию президент США Дональд Трамп подчеркнул, что встреча с президентом РФ пока не организована. Однако он заметил, что «вероятно всё-таки встретится» со своим российским коллегой в Париже.