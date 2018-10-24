Brexit слишком дорого обходится Германии

Выход Великобритании из Евросоюза в 2021 году дорого обойдется экономике Германии. Берлин должен будет повысить взносы в общую с ЕС казну на €15 млрд, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание сообщает, что увеличение взносов связано с Brexit (выходом Великобритании из ЕС), а также с дополнительными расходами на безопасность и охрану внешних границ ЕС

Ранее Германия рассчитывала ограничить рост расходов суммой в €12 млрд, о чем и говорил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в ходе представления финансовых рамок Евросоюза на период 2021-2027 гг. Однако новость о выходе Британии из ЕС заставила объединение поднять планку. Теперь за 7 лет Германии предстоит выплатить Брюсселю в общей сложности до €45 млрд.

При этом о готовности одобрить новые взносы из-за Brexit говорится в коалиционном договоре, который заключили блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии, сообщает издание.

Напомним, бюджет ЕС планируется на семилетние периоды, впоследствии годовые бюджеты не могут превышать утвержденных параметров. Это связано с тем, что доходная часть бюджета ЕС формируется на основании взносов стран-членов, которые различаются по размеру и экономическому положению. Нынешний период начался в 2014 г. и истекает в 2020 г.