Санкционный смотритель

Некоторые аналитики опасаются конвертации в валюту дивидендов иностранных акционеров российских компаний в октябре-ноябре и грозят падением рубля. Этот риск не обязательно исполнится, но всех нервирует ожидание санкций и даже слухов о санкциях. Даже стыдно, честно говоря.

Мы им дивиденды, а они нам такое

Российский валютный рынок только-только успокоился. Решающую роль в этом сыграли ЦБ и Минфин, умерившие свои аппетиты в отношении закупок валюты, прежде всего — ЦБ РФ, прекративший их полностью.

Рубль плавно укрепляется, игрокам скучно. Словесные интервенции — удел не только денежных властей, и делают и участники рынка. И вот, как заявил стратег российской инвестиционной компании ITI Capital Искандер Луцко сделал заявление о том, вскоре иностранные держатели акций заберет с российского валютного рынка 3,5 млрд долларов. Действительно, выглядит неким серьезным риском для курса рубля, лишь примерно вдвое меньше закупок Минфина в сентябре (которые он проводил не на открытом рынке).

Согласно наблюдениям аналитика, на мнение которого ссылается Finanz.ru, покупка долларов стартует в среду, 24 октября и это способно существенным образом повлиять на рынок в направлении снижения курса рубля.

Из конкретных компаний называются «Норникель», чьи дивиденды уже выплачены и из которых на валютный рынок, как предполагается, придут рубли для закупки валюты на сумму порядка 1 млрд долларов. Отмечается, что это почти треть среднего за октябрь оборота торгов в паре доллар-рубль с расчетами «завтра». После выплат в конце дивидендов «Роснефти» ожидается спрос приблизительно на 200 млн долларов. А на 11 ноября придется конвертация дивидендов «Лукойла». Не исключено, что до 2 млрд долларов могут купить российские держатели акций.

Впрочем, в ITI Capital разумно оговариваются, что «спрос на валюту будет завесить от геополитической напряженности», и что только «в худшем случае инвесторы будут размещать полученные рублевые средства на других рынках», что привело бы к оттоку капитала. Ну и в общем, можно заметить, что сами инвесторы не те люди, которые станут задирать валютный курс, почем зря, «роняя» рубли, которые находятся у них на руках. Но какова ситуация с обменным курсом в целом?

В октябре рубль ничего серьезного не ждет

Действительно, факторы, которые действуют на укрепление курса рубля, сходят на нет уже на этой неделе, соглашается руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Возьмём всем привычную связь с нефтью, объясняет она. С начала месяца нефть марки Brent подешевела на 9 долларов, с 86 до 77 долларов за бочку. Как отреагировал на это рубль? Практически никак — рубль упал на 2 рубля и снова вырос на 2 рубля, сохраняя против доллара коридор 65-67-65 рублей. Мы давно уже наблюдаем, что цены на нефть и курс рубля каждый живут каждый по себе, и зависимости между ними нет.

Также заканчивается влияние крупных участников (экспортеров) валюто-обменных операций по инструментам с рублем: подходит к концу налоговый период. Это значит, что спрос на рубль для уплаты налогов по большей части уже позади. Как правило, покупка рубля в больших объемах иссякает к 25 числу и это ограничивает рост российской валюты.

Далее, наступает тот самый день Х: в ноябре наша страна ожидает от США вторую часть ограничительных мер по делу Скрипалей, продолжает аналитик. А это уже серьезный фактор для падения курса рубля, и даже само ожидание может отправить доллар и евро в укрепление против рубля. Тем более, если появляются рубли в большом количестве у иностранных держателей акций.

Зарубежным инвесторам не выгодно держать рубли на балансе, уверена Екатерина Туманова. Зная, как анонсирование санкций ослабляет рубль, они понимают, что рубли, уплаченные в качестве дивидендов, не выгодно держать в данной валюте. Поэтому спрос на доллар и евро в ближайшее время только будет ещё набирать обороты, а значит, в рублёвом эквиваленте курсы этих валют будут расти.

Ну а если сами санкции действительно окажутся «адскими», это отправит рубль вниз — к концу года комфортным диапазоном могут выступить значения 70,50-72,50 и 82,00-84,50 за доллар и евро соответственно, ожидает Екатерина Туманова. На пике мы сможем увидеть значения 75 и 87 по курсам этих валют. Если санкции придут в режиме «лайт», то ценовой диапазон может оказаться ниже: курс доллара в диапазоне 67,00-68,00 рублей и курс евро — 79,00-80,00 рублей.

Но до конца октября, говорит она, сильных колебаний не ожидается, в отличие от ноября. В ближайшее время вероятным сценарием для курсов валют могут стать коридоры 65,90-66,00 и 75,00-75,10 по доллару и евро соответственно. В целом же, уверена аналитик, текущая цена на сегодня очень выгодна для покупки доллара и евро.

Правильным ли курсом идете, товарищи?

C точки зрения физлиц или бизнеса, быть готовыми к внезапной девальвации рубля нужно всегда: всегда часть средств нужно держать в долларах, часть — в евро и оставшуюся часть в рублях, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Таким образом, рост курса одной валюты будет компенсировать падение курсов других, и наоборот. Кроме того, евро сейчас более безопасно с точки зрения возможных новых санкций и запрета на операции в долларах для госбанков, о котором говорят уже давно. Курсовая «ступенька» на уровне 65 рублей, на которой сейчас замер доллар, действительно выглядит лишь как небольшая передышка перед новым походом к отметке 70, и поводов для этого может быть масса, полагает он.

Действительно, соглашается аналитик, сейчас рубль получает последнюю поддержку за счет налогового периода, дальше эта поддержка иссякнет, и начнутся дивидендные выплаты, которые, впрочем, совсем не обязательно будут конвертированы в валюту — это всего лишь предположение. Но в условиях неустойчивости курса рубля, на месте нерезидентов — акционеров крупных российских компаний, которые к тому же могут знать намного больше о санкционной политике против России, логично перевести эти средства в валюту, а затем купить на них, например, 10-летние US Treasuries c доходностью 3% годовых в долларах, и полностью уйти от рисков.

Но такую консервативную политику выберут не все, часть предпочтет разместить средства в российских бумагах, например, в корпоративных или государственных облигациях, полагает Алексей Антонов. Индекс Мосбиржи, возможно, показывает признаки окончания коррекции, и нерезиденты могут попытаться войти в наиболее ликвидные бумаги, например, в ВТБ, «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Аэрофлот», НЛМК, «Роснефть», добавляет он.

К этому еще можно добавить, что суверенной державе как-то неудобно, вообще говоря, жить с национальной валютой, вздрагивающей от любого чиха «на берегах реки Потомак», то есть, в далеко от нас расположенном американском городе Вашингтон. Но вот такую экономику мы умудрились себе устроить.