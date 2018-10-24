Глава Европейского совета «наехал» на Великобританию

Дональд Туск – глава Европейского совета – заявил, что вся ответственность за ситуацию с «ирландской границей» на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза лежит на Лондоне.

По его словам, Brexit – это политическое решение для восстановления границы между Евросоюзом и Великобританией, передаёт РИА Новости.

Туск подчеркнул, что Brexit – это проект отделения Британии от Евросоюза. При этом он признался, что пока не может прогнозировать, какими будут результаты переговоров.

«Зато я точно могу сказать, что сделка по Brexit на все 100 % ответственна за возвращение вопроса об ирландской границе», – резюмировал глава Европейского совета.



Напомним, самым спорным вопросом на переговорах между руководством Евросоюза и британскими властями является ирландская граница. Стороны пока никак не могут прийти к единому мнению, как при Brexit обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения, одним из пунктов которых являет недопущение появления реальной границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Ранее сообщалось, что Brexit слишком дорого обходится Германии – из-за выхода Великобритании из ЕС Берлин должен будет повысить взносы в казну Евросоюза на 15 млрд евро.