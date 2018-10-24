Евросоюз потребовал от Италии пересмотреть ориентиры бюджета, передают «Вестит. Экономика». Уточняется, что требование предъявлено в рамках беспрецедентного шага.

В ответ на данное требование премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что у его правительства нет запасного плана по бюджету. Он пообещал объяснить проект бюджета страны на 2019 год еврокомиссарам за несколько часов до того, как те приняли решение отклонить бюджет Италии. Об этом сообщает Bloomberg.

Конте сообщил также в интервью агентству, что Италия пошла против Евросоюза, поскольку не обладает возможностями для изменения фактических расходов, хотя у страны есть «некоторая гибкость для изменения аспектов плана».

Премьер также сообщил, что если бы к нему обратились с просьбой изменить суть, «это было бы трудно, поскольку он не может согласиться на это».

«Нет никакого плана Б. Я говорил, что дефицит в 2,4% ВВП - это потолок. Я могу сказать, что это и будет нашим потолком», - сообщил Конте.

Стоит отметить, что это первый случай в истории, когда Еврокомиссия просит государство ЕС пересмотреть бюджетный план и представить на утверждение новый проект.

Как сообщает Bloomberg, при этом правительственная коалиция Италии, которая выступает против истеблишмента «Движения пяти звезд» и антимиграционной партии «Лига» вступила с Брюсселем в спор из-за расхождения в ориентирах итальянского бюджета, которые существенно, превышают ограничения Евросоюза.

При этом, на финансовых и валютных рынках интересы Италии из-за спора с ЕС никак не пострадали. Облигации Италии снова перешли к снижению, но никакой паники и даже ее признаков пока нет.