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Москва, 24.10.2018

Кудрин озвучил цифры расходов на нацпроекты

«Expert Online» 2018

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты РФ – рассказал, сколько денег будет потрачено в ближайшие 6 лет на реализацию нацпроектов.

По его словам, речь идёт о сумме в 27 трлн рублей, пишет «Парламентская газета».

Кудрин пояснил, что озвученная им цифра получилась с учётом бюджетных и внебюджетных расходов. Как отметил глава Счётной палаты, расходы из федерального бюджета составят 14,8 трлн руб. Около 1 трлн руб. будет потрачено регионами из-за увеличения доли акцизов на нефтепродукты.

При этом Кудрин подчеркнул, что окончательно паспорта нацпроектов и все расходы на них будут определены немного позже - ко второму чтению проекта бюджета РФ.

Напомним, среди нацпроектов, которые российские власти планируют реализовать в ближайшие 6 лет, «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и некоторые другие.

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