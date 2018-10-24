Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 24.10.2018

Курсы доллара и евро резко отреагировали на заявление Болтона по РФ

«Expert Online» 2018
  • Курсы доллара и евро резко отреагировали на заявление Болтона по РФ
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара и евро отреагировали в среду на заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают вопрос введения дополнительных экономических санкций в отношении России.

"Последние санкции мы ввели 4 месяца назад по вопросу Скрипалей. На практике США вводят дополнительные санкции по истечению шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем санкции в отношении России", — сообщил Болтон.

После заявления помощника Трампа рубль укрепился к доллару и, в особенности, евро на торгах на Московской бирже. На пике падения курс евро опустился до отметки 73,99 руб., что на 1,115 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Уровень ниже 74 руб. европейская валюта пробила впервые с 8 августа текущего года.

Курс доллара снизился до 64,94 руб., что на 56,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Затем курс доллара снова вырос к закрытию основных торгов до 65,32 рубля, что на 16 копеек ниже уровня закрытия торгов предыдущего дня. Курс евро составил 74,46 рубля после закрытия основных торгов среды.

Во вторник Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, региональных конфликтов, сирийского урегулирования, а также тему стратегической безопасности. Также была достигнута договоренность о личной встрече президентов России и США 11 ноября в Париже.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара начнет падать только по одной причине
      Курс доллара начнет падать только по одной причине
    2. Доллар — все
      Банк России отказывается от вложений в U.S. Treasury из-за антироссийских санкций. Впервые свое отношение к такому виду резервов, как американские бонды, высказал Владимир Путин
    3. Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз
      Курс доллара: аналитики HSBC сделали неожиданный прогноз