Курсы доллара и евро резко отреагировали на заявление Болтона по РФ

Курс доллара и евро отреагировали в среду на заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают вопрос введения дополнительных экономических санкций в отношении России.

"Последние санкции мы ввели 4 месяца назад по вопросу Скрипалей. На практике США вводят дополнительные санкции по истечению шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем санкции в отношении России", — сообщил Болтон.

После заявления помощника Трампа рубль укрепился к доллару и, в особенности, евро на торгах на Московской бирже. На пике падения курс евро опустился до отметки 73,99 руб., что на 1,115 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Уровень ниже 74 руб. европейская валюта пробила впервые с 8 августа текущего года.

Курс доллара снизился до 64,94 руб., что на 56,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Затем курс доллара снова вырос к закрытию основных торгов до 65,32 рубля, что на 16 копеек ниже уровня закрытия торгов предыдущего дня. Курс евро составил 74,46 рубля после закрытия основных торгов среды.

Во вторник Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, региональных конфликтов, сирийского урегулирования, а также тему стратегической безопасности. Также была достигнута договоренность о личной встрече президентов России и США 11 ноября в Париже.