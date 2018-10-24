Министр курортов и туризма Крыма назвал места, где стоит побывать каждому

Вадим Волченко – министр курортов и туризма Крыма – назвал места на территории республики, которые бы он посоветовал посетить каждому.

По его словам, Крым уникальный регион, где каждый сможет найти то, что ему ближе всего, передаёт РИА Новости.

В частности, любителям пляжного отдыха чиновник предлагает посетить южный берег Крыма с ласкающим морем и уютными пляжами.

Для тех же, кто считает, что лучше гор могут быть только горы, Волченко рекомендует отправиться в Ялту, где немного выше объездной дороги есть абсолютно роскошные и очень живописные места.

«Я имею в виду Ущелье Трёх гор, Царскую тропу. А Крымский горнолесной заповедник – вообще уникальное место, которое каждый должен посетить», — сказал чиновник.

Кроме того, Волченко порекомендовал туристам Генеральские пляжи в Ленинском районе Крыма и косу Беляус на западном побережье, а также Тарханкут.

«Крым хорош как раз тем, что здесь можно найти всё, что твоей душе угодно», – резюмировал министр.